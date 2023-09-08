Кореевед рассказал, кого Ким Чен Ын привезет с собой в Россию Кореевед Ким: Ким Чен Ын может приехать в Россию вместе со своей сестрой

Фото: State Department/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита в Россию может привезти с собой свою сестру Ким Ё Чжон, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Институт Китая и современной Азии РАН Ким Ен Ун. При этом он исключил возможность приезда дочери северокорейского лидера. По его словам, девочка слишком мала для зарубежных поездок.

Во время визита в Россию Ким может взять свою сестру. Все будет зависеть от повестки переговоров и согласованного состава делегации. Но такой вариант не стоит исключать. А вот дочку Ким с собой брать не будет, рано ей еще. Такое возможно только в том случае, если ему понадобится с помощью ребенка смягчить сердце [президента России Владимира] Путина, — сказал Ким Ен Ун.

О том, что лидер КНДР намерен приехать в Россию осенью, ранее сообщила The New York Times. Отмечалось, что одной из возможных тем обсуждений будет возможность поставок Москве оружия. Кроме того, северокорейская сторона хотела бы, чтобы РФ передала ей передовые технологии для спутников и атомных подлодок.

Периодически Ким Чен Ын появляется на публике вместе со своей дочкой Ким Чжу Э. Впервые он показал девочку перед запуском новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». С тех пор Ким Чжу Э стала регулярно появляться на публике, преимущественно на военных мероприятиях. Так, в конце того же месяца она побывала на встрече своего отца с учеными и военными, а в январе 2023 года посетила с ним склад ракет средней дальности «Хвасон-12». В феврале участвовала в праздничном банкете, организованном в честь 75-летия Корейской народной армии (КНА).