Корабли НАТО решили задержаться у Крыма

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Большая часть кораблей — участников международных учений НАТО Sea Breeze останется в Чёрном море ещё на некоторое время для участия в подобных мероприятиях в Болгарии. Об этом заявил представитель командования учений капитан ВМС США Стюарт Бауман. Его слова приводит РИА Новости.

Бауман отметил, что это пребывание не будет нарушать временной лимит, предусмотренный конвенцией Монтрё.

Таким образом, корабли продолжат оставаться в Чёрном море в течение ещё некоторого времени, — сказал Бауман.

По его мнению, учения Sea Breeze не имеют никакого отношения к военной конфронтации на востоке Украины. Все манёвры прошли удачно.

Самые масштабные за 20 лет украинско-американские учения Sea Breeze стартовали в Чёрном море 28 июня. В них принимают участие около трёх тысяч военнослужащих, 50% из них украинские. Также к учениям привлекут десятки кораблей, самолётов и спецназ.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя учения Североатлантического альянса в Чёрном море, заявила, что НАТО целенаправленно занимается эскалацией и провокациями по периметру российских границ.

Ранее сообщалось, что на учениях НАТО и партнёров Альянса Sea Breeze 2021 под Одессой командование ВСУ отработало уничтожение «квазиреспублики», схожей с Донбассом.