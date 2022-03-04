Координирующему государству ОДКБ придадут ключевую роль в миротворчестве

Президент Владимир Путин в четверг внёс на ратификацию в Госдуму поправки в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ. В документе говорится о Координирующем государстве, под эгидой которого создаются коллективные миротворческие силы ОДКБ — для участия в операциях ООН по поддержанию мира. В чём необходимость этой законодательной инициативы в создавшейся ситуации — в материале NEWS.ru.

В сентябре прошлого года в Душанбе был подписан протокол о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ от 6 октября 2007 года. Эксперты этот документ назвали механизмом встраивания ОДКБ в систему международной безопасности ООН. Из него следует, что Координирующим государством может стать то, которое выберет специальный совет ОДКБ для принятия решений о задействовании миротворцев в операциях ООН. Теперь президент просит Госдуму ратифицировать этот протокол.

Согласно Душанбинскому протоколу, ОДКБ ещё получит возможность формировать коллективные миротворческие силы от имени ООН, но, как добавляют эксперты, лишь после согласия всемирной организации. Эксперты полагают, что это нужно для того, чтобы отсечь западных миротворцев от нашего региона — предотвратить вмешательство в вооружённые конфликты якобы от лица «всего международного сообщества». Координирующее государство возьмёт на себя ключевую роль в задействовании миротворцев ОДКБ.

Москва намерена обратиться к ООН с предложением придать легитимность ОДКБ для применения миротворческих сил в необходимых для этого зонах, уточнил в беседе с NEWS.ru эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

С геополитической точки зрения могу объяснить это так: ООН принимает решение на участие миротворцев в том или ином конфликте или же наделяет правом проведения миротворческих операций другие военное организации. Например, такое право есть у НАТО, которая может проводить операции самостоятельно в зоне своей ответственности. Если такое право получит ОДКБ, то она сможет действовать легитимно и оперативно. От этого только выиграет регион, в котором необходимо применять силы, — полагает собеседник интернет-издания.

MOD Russia/Global Look Press

28 февраля Верховная рада Украины выступила за проведение в стране миротворческой операции ООН. Военный аналитик Александр Гольц в беседе с NEWS.ru отметил, что инициатива о Координирующем государстве говорит о том, что все миротворческие функции ОДКБ пытается взять на себя Россия.

К этому всё и шло с момента создания Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Ещё в начале 90-х годов предпринимались попытки пригласить миротворцев ООН на территории государств СНГ. Президент Грузии Шеварднадзе добивался миротворческой операции в Абхазии и Южной Осетии. Но Запад не хотел с этим связываться. Потому Россия тогда выступила в этих регионах миротворцем. Александр Гольц военный эксперт военный эксперт