https://static.news.ru/photo/f2dee62a-4c8f-11ea-a267-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Национальный центр контрразведки и безопасности США назвал Россию и Китай первыми в списке угроз для государства. Москве и Пекину приписываются действия против Вашингтона по всему миру с использованием всех инструментов собственной мощи.

Россия и Китай «располагают широким спектром современных разведывательных возможностей», также отмечается в новой стратегии контрразведки США на 2020–2022 годы, сообщает РИА Новости.

Другими угрозами для Соединённых Штатов названы Куба, Иран и КНДР, террористические организации с Ближнего Востока и транснациональные криминальные организации.

В документе отмечается, что противники стараются лишить США военного преимущества, в том числе в космосе. Кроме того, они намерены «подорвать цельность, авторитетность и аутентичность американской продукции и услуг».

В связи с этим перед американской контрразведкой поставлены пять целей. Среди них названы защита демократии от иностранного влияния и защита критически важной инфраструктуры, снижение числа угроз главным цепочкам снабжения, противодействие эксплуатации экономики и отпор действиям иностранных разведок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении создавать самые мощные ядерные силы в мире. По его словам, это единственное, что он может сделать, пока Вашингтон не имеет договоров о контроле над вооружениями с Москвой и Пекином. Своё видение проблемы глава Белого дома изложил на встрече с губернаторами. При этом Трамп добавил, что ситуация может измениться, поскольку сейчас и Россия, и Китай одновременно хотят вести с США переговоры, «чтобы остановить безумную трату миллиардов и миллиардов долларов на ядерное оружие».