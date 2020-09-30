Контрразведка Словакии обвинила спецслужбы РФ в попытке вербовки чиновников

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Действующие в Словакии под дипломатическим прикрытием сотрудники российских спецслужб пытались установить отношения с чиновниками из государственных органов республики, утверждает контрразведка страны.

Деятельность российских спецслужб направлена против интересов Словакии как члена Евросоюза и НАТО. Сотрудники этих спецслужб, действующие на территории Словакии в основном под дипломатическим прикрытием, стремились к проникновению в центральные органы госструктур и системы безопасности, — говорится в открытой части доклада Словацкой информационной службы (контрразведка) за 2019 год.

В документе указано, что чекисты постоянно участвовали в мероприятиях в сфере энергетики и безопасности. Он пытались наладить контакты с людьми, которые имели доступ к секретной информации о НАТО и ЕС.

Спецслужбы Китая на территории республики интересовались данными информационных и телекоммуникационных технологий. Западные спецслужбы проявляли интерес к вопросам кибернетической безопасности, к данным о визитах чиновников на Украину и Балканы, а также по вопросам контроля над вооружениями и по теме выборов президента, говорится в докладе.

Подчёркивается, что контрразведка Словакии тесно сотрудничает с западными партнёрами из числа стран ЕС и НАТО для обеспечения безопасности страны.

NEWS.ru писал, что Федеральное бюро расследований опубликовало короткометражный фильм об угрозах безопасности членов правительства от действий иностранных разведок в социальных сетях.