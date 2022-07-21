Консул России на Шпицбергене рассказал о проверке груза норвежской таможней Генконсул России на Шпицбергене рассказал о проверках грузов норвежской таможней

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Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген

Генконсул России на Шпицбергене Андрей Чемерило рассказал РИА Новости о новой схеме доставки грузов треста «Арктикуголь» для российских поселений на архипелаге. По его словам, норвежский автоперевозчик забирает контейнеры в Мурманске или другом пункте в России, перевозит их через российско-норвежскую границу и следует с ними до порта Тромсё, где норвежский контейнеровоз доставляет груз в порт Баренцбург.

Все грузы, пересекающие границу Норвегии, соответственно досматриваются норвежской таможней сразу по пересечении границы в обычном режиме. В том числе на предмет наличия санкционных товаров, — сообщил дипломат.

Генконсул добавил, что с норвежской стороной согласована очередная заявка на доставку груза на Шпицберген, а генеральное консульство России продолжает держать вопрос шпицбергенского транзита на контроле.

6 июля стало известно, что власти Норвегии разрешили провоз грузов из РФ для посёлка Баренцбург на Шпицбергене. В российском дипведомстве заявили, что грузы уже находятся на борту судна, которое следует на архипелаг.

Ранее Норвегия отклонила российскую заявку на пропуск грузов для посёлков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурcкуг». Он закрыт для проезда грузовых автомобилей из РФ с апреля. В мае российским судам запретили заходить в норвежские порты.