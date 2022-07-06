Власти Норвегии разрешили провоз российских грузов на Шпицберген

Фото: Олег Булдаков/ТАСС

Власти Норвегии разрешили провоз грузов из РФ для шахтерского поселка Баренцбург на Шпицбергене, сообщает телекомпания NRK со ссылкой на МИД страны. В ведомстве заявили, что грузы уже находятся на борту судна, которое следует на архипелаг.

Два контейнера с содержимым для Баренцбурга находятся на борту норвежского судна, которое идет из Тромсё в Логньир (столица Шпицбергена — NEWS.ru), — приводит телекомпания слова пресс-секретаря МИД Ане Лунде.

Она добавила, что власти Норвегии не собирались прекращать поставки российских грузов на Шпицберген. Задержка связана с санкциями в отношении РФ, они не могли быть отправлены российским транспортом.

Баренцбург после введения санкций в связи со спецоперацией на Украине оказался в сложном положении. В настоящее время там проживают около 500 человек. Им не хватает некоторых продуктов питания, особенно свежих фруктов и овощей. Также под угрозой находится подготовка к зимнему сезону 2022–2023 годов, который на Шпицбергене начинается уже в сентябре.

Ранее сообщалось, что Норвегия отклонила росcийскую заявку на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурcкуг». Он закрыт для проезда грузовых автомобилей из РФ с апреля. В мае российским судам запретили заходить в норвежские порты.

Генконсул РФ на Шпицбергене Сергей Гущин назвал необдуманным решение норвежских властей по поводу грузов для архипелага. Он подчеркнул, что Осло нарушил договор, подписанный еще в 1920 году в Париже. В Совфеде решение Норвегии сочли аморальным, а также усомнились в суверенитете над архипелагом.