Конструктор ракет: Обама не передавал РФ информацию о гиперзвуковом оружии

https://static.news.ru/photo/0b8d0e1c-fb5a-11ea-903f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Герберт Ефремов Фото: kremlin.ru

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что РФ создала гиперзвуковое оружие после получения информации о подобных технологиях у Соединённых Штатов, не соответствует действительности. Об этом сообщил инженер-конструктор ракетной и ракетно-космической техники Герберт Ефремов.

Трамп сказал, что русским сдал эти «секреты» Обама. Только Барак Обама — президент США с 2009 года. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, — цитирует его ТАСС.

Ефремов отметил, что Обама ещё в школу ходил, когда СССР уже экспериментировал с гиперзвуком.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день гиперзвуковое оружие есть только у России. Так, Кремль уже принял на вооружение комплекс авиационного базирования «Кинжал» и морскую гиперзвуковую ракету «Циркон». Однако Путин не исключил, что в будущем оружие такого типа появится и у других государств. Когда это произойдёт, у нашей страны уже будут средства для борьбы с ним, заверил глава государства. При этом, по его мнению, разработка способна «приятно удивить» военных с Запада.

Наличие такого оружия в распоряжении РФ вызывает у Запада недовольство. Так, спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли призвал Москву прекратить разработки и внедрение новейших видов ракет с ядерным двигателем. Он считает, что такое оружие вообще не должно существовать.

Как писал NEWS.ru, Трамп заявил, что Россия получила информацию о разработке американских гиперзвуковых ракет от администрации его предшественника Барака Обамы, а затем создала аналог «супер-пупер-ракеты».