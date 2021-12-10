«Конец его жизни»: Бутина об экстрадиции Ассанжа

Экстрадиция основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит пожизненное заключение, фактически означает конец его жизни, заявила NEWS.ru общественный деятель, член комитета Государственной думы по международным делам Мария Бутина. Накануне Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадицию Ассанжа, поддержав апелляцию американского Минюста. Защита имеет право оспорить вердикт.

Я думаю, что Лондонский суд не будет оспаривать это решение. К сожалению, они будут играть, скорее всего, на стороне Америки, потому что эта проблема с Ассанжем им не нужна, они пытаются её скинуть на чужие плечи. В США ему светит пожизненное заключение. Это очень прискорбно. Боюсь, что это означает для человека просто конец его жизни. Это, конечно, страшно, — сказала Бутина.

Апелляционный суд Англии удовлетворил апелляцию Минюста США и постановил передать дело Ассанжа в суд первой инстанции — Вестминстерский магистратский суд, для дальнейшей передачи на рассмотрение министра внутренних дел, который и примет решение об экстрадиции.

Ранее Вестминстерский магистратский суд постановил, что 50-летний австралиец не может быть выдан в CША из-за риска его самоубийства.

США обвиняют Ассанжа в незаконной публикации имён секретных источников и сговоре с экс-аналитиком американской армии Брэдли Меннингом в получении доступа к секретным документам по национальной обороне страны. В Штатах журналисту грозит до 175 лет тюрьмы. Администрация президента Байдена сообщала, что намерена добиваться экстрадиции Ассанжа.

Ассанж с 2012 года находился в посольстве Эквадора в Лондоне, скрываясь от преследования Швеции, где его обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах. В апреле 2019 года Эквадор лишил Ассанжа прав на политическое убежище, после чего он был арестован британской полицией и с тех пор находится в лондонской тюрьме.