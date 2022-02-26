Конашенков: националисты на Украине применяют «бандеравтомобили»

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что националистические группировки на Украине применяют тактику террористов в Сирии, передаёт РИА Новости. Также генерал рассказал о применении нацбатами «бандеравтомобилей» — бронированных машин с пулемётом или миномётом.

Националистические батальоны применяют так называемые бандеравтомобили, которые имеют повышенную проходимость и оснащены крупнокалиберным стрелковым вооружением или миномётами. Напомню, что данная тактика применяется международными террористами в Сирии, — рассказал он.

Конашенков добавил, что в Минобороны РФ подразделениям вооружённых сил страны дали приказ о развитии наступления на Украину на всех направлениях.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона отказалась от переговоров. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил это тем, что Киев не устроили условия диалога, предложенные Москвой.