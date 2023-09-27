Херш против Байдена: подрыв «Северных потоков» обрел нового подозреваемого Американский журналист Херш предложил еще одно расследование о диверсии на трубопроводах

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

США выбрали своей мишенью трубопроводы «Северный поток», поскольку были уверены, что их будет легко вывести из строя и никто не сможет доказать их причастность к преступлению, утверждает американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. В годовщину диверсии он выпустил расследование, в котором ссылается на новые свидетельства анонимного американского чиновника. О версиях диверсии, направленной против российских газопроводов, — в материале NEWS.ru.

Зачем США понадобилось взрывать трубопроводы

26 сентября американский публицист Сеймур Херш опубликовал на платформе Substack новое расследование о диверсии на «Северных потоках», в которой пришел к выводу, что взрывы были организованы Вашингтоном при помощи других партнеров по НАТО. Причем, как считает публицист, акция была связана вовсе не с Украиной, а с Германией. По мнению Херша, таким образом Вашингтон стремился снизить влияние Москвы на Берлин. Источником для новой публикации стал американский топ-чиновник, имени которого журналист не называет.

«Администрация Байдена взорвала трубопроводы, но это действие имело мало отношения к обеспечению победы в войне на Украине или к ее завершению. В Белом доме опасались, что Германия, а затем и НАТО по экономическим причинам подпадут под влияние России и ее обширных и недорогих природных ресурсов. И Америка потеряет свое давнее первенство в Западной Европе», — пишет Херш.

Фото: Zuma\TASS Сеймур Херш

ЦРУ позаботилось об отсутствии улик в диверсии

Как пишет публицист, американские спецслужбы не оставили следов, информация даже не попадала в компьютеры. Все документы печатались на машинке, а потом уничтожались. Отчеты об операции адресовали сразу главе ЦРУ Уильяму Бернсу, который выходил по этому вопросу на президента Джо Байдена. Именно президент, как рассказал информированный источник Хершу, дал санкцию на диверсию на обоих трубопроводах.

В статье утверждается: изначально о планах знал немецкий канцлер Олаф Шольц, который в феврале 2022 года остановил процесс сертификации второго «Северного потока». Это произошло несмотря на то, что трубопровод был уже загружен газом для доставки в Германию. Хершу удалось установить, что на этом настоял президент Байден. Шольц пошел на поводу у Вашингтона, сознавая, что подрыв газопроводов приведет к дефициту газа и ударит по экономике ФРГ. Между тем эта страна переживает кризис, что сказывается на кошельках большинства немцев.

Захарова сравнила подрыв трубопроводов с Уотергейтом

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что администрация Байдена обязана дать обстоятельный ответ по всем пунктам расследования Херша. Захарова сравнила это расследование с Уотергейтом.

«Расследование Херша круче Уотергейта. Так глубоко американские президенты еще не заходили. Администрация Байдена обязана дать обстоятельный ответ по всем пунктам», — считает представитель МИД.

Ранее Захарова предположила, что США отказываются комментировать инцидент с «потоками», поскольку сами вовлечены в экстремистскую деятельность и каждое слово в данном случае способно обернуться против них. В частности, Захарова обратила внимание на то, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась отвечать на вопросы о подрыве «потоков».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мария Захарова

О чем шла речь в прошлом материале Херша о «Северных потоках»

Это уже вторая статья Херша с расследованием диверсии. В феврале он опубликовал первый материал. По версии Херша, американские водолазы заминировали трубопроводы в июле прошлого года — во время учений Baltops. Он утверждает, что спустя три месяца, в сентябре, мины были приведены в действие норвежцами. Публицист считает, что провести операцию велел лично Байден — по итогам многомесячной работы и секретных обсуждений с командой по национальной безопасности. В подготовке непосредственно участвовало ЦРУ.

Через несколько дней после первой публикации материла анонимный участник учений Baltops отправил письмо американскому журналисту Джону Дугану. В письме отправитель рассказал, что стал очевидцем того, как на место учений 15 июня прошлого года вертолет доставил группу американцев в гражданской одежде. Их встретил вице-адмирал 6-го флота США. Группа располагала нехарактерным для военных профессиональным оборудованием для глубоководных погружений. После беседы с вице-адмиралом группа ушла в море примерно на шесть часов.

Гипотеза британского следа в подрыве трубопроводов

За взрывами трубопроводов «Северный поток» может стоять Лондон — давний партнер Вашингтона в Европе, отметил в беседе с NEWS.ru американист Дмитрий Дробницкий. Он предполагает, что акция была направлена против интересов западных стран Евросоюза, в первую очередь Германии.

«Как известно, Германия должна была стать благодаря российскому и норвежскому газу европейским хабом. После подрыва газопроводов с российским газом роль хаба постепенно перешла к Польше. Произошло усиление Центральной Европы за счет Западной, которая в свою очередь скатывается в кризис и в запустение», — сказал американист.

По словам Дробницкого, Лондон уже долгое время добивается главенствующей роли в странах Центральной Европы, способствуя при этом ослаблению авторитета Евросоюза в целом.

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Главный подозреваемый — правительство США

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов не исключает британского следа в подрыве трубопроводов, но в большей степени поддерживает версию Херша. По мнению Михайлова, Байден преследовал две цели — расчистить рынок Европы для американского сланцевого газа и скомпрометировать Германию.

«Никто даже не сомневался, что это осуществили США. У них есть для этого все силы и средства. Кроме США, только Британия могла осуществить такую провокацию. Это связанно не только со снижением контактов ФРГ и России — топливо из США требует своего рынка. За счет подрыва „Северных потоков“ США решили две задачи: поставлять свой сланцевый газ в Европу плюс скомпрометировать ФРГ, хотя Россия на это не повелась», — добавил в беседе с NEWS.ru Михайлов.

Почему Россию не допускают до следствия

25 сентября посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания отказала Москве не только в совместном расследовании инцидентов на газопроводах «Северный поток», но и в исполнении большей части запросов о правовой помощи по данному делу.

«Никаких субстантивных подвижек не произошло. Не выражает ли такая позиция датской прокуратуры наличие в Копенгагене опасений, что российская сторона может узнать нечто, что создаст риски для сотрудничества Дании с США в сфере безопасности или же поставок Данией вооружений Украине?» — задал риторический вопрос посол.

По мнению Барбина, расследование необходимо, чтобы предотвратить новые атаки на объекты критической инфраструктуры.

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHuay/Global Look Pres Взрыв на «Северном потоке — 2»

Москва намерена установить виновников диверсии

В годовщину подрывов трубопроводов, 26 сентября, Россия запросила заседание в Совбезе ООН. По словам первого заместителя постпреда при ООН Дмитрия Полянского, Москва будет «продолжать выводить западников на чистую воду».

В свою очередь Захарова заверила, что Москва намерена «довести до конца расследование теракта на «Северных потоках», и пообещала, что общественность получит исчерпывающую информацию.

Напомним, взрывы на российских газопроводах «Северный поток» были зафиксированы ровно год назад — 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили, что причиной стала целенаправленная диверсия. Расстояние между взрывами составило около 80 километров. По информации оператора газопровода Nord Stream AG, разрушения на объектах беспрецедентные и определить сроки ремонта невозможно. Генпрокуратура РФ возбудила дело об акте международного террора.

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