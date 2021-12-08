Компонент «Виагры» на 69% снижает шансы развития болезни Альцгеймера

Американские нейрофизиологи обнаружили, что употребление силденафила, главного компонента «Виагры», примерно на 69% снижает вероятность развития болезни Альцгеймера у пациентов всех возрастов. Об этом сообщается в журнале Nature Aging.

Мы изучали лекарства, способные вмешиваться во взаимодействия между бета-амилоидом и тау-белком, двумя веществами, связанными с развитием болезни Альцгеймера. Наши наблюдения показали, что силденафил оказался самым эффективным из подобных препаратов, — заявил доцент клиники Кливленда (США) Чэн Фэйсюн.

По его словам, силдeнафил обладал необычно сильным защитным эффектом в отношении болезни Альцгeймера. Принимавшие его пациенты примерно на 69% реже страдали от старчeской деменции, чем другие участники тех же клинических испытаний и нaблюдений, в которых изучались свойства «Виагры» и её анaлогов.

Ранее врачи пришли к выводу, что из-за приёма «Виагры» у некоторых мужчин могут возникнуть проблемы со зрением. У части пациентов наблюдалась светобоязнь, нарушение цветового восприятия, нарушение остроты зрения. Кроме того, в трёх случаях — стереопсис, в шести — контрастная чувствительность. У восьми из них — аномально расширенные зрачки.