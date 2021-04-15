Компенсации родственникам жертв крушения MH17 определят в июле

https://static.news.ru/photo/021991a6-9ddb-11eb-8f12-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Запросы на компенсацию родственникам жертв крушения малайзийского Boeing на Украине суд в Нидерландах планирует рассмотреть в июне — июле 2021 года. Об этом сообщил судья Хендрик Стейнхейс.

Требования родственников о возмещении ущерба были представлены 13 апреля. Необходимо определить, когда именно они смогут выступить перед судом, учитывая, что это довольно эмоциональный момент. Суд решил обсудить эти вопросы по существу в июне и июле 2021 года, — заявил в ходе слушаний председательствующий судья Стейнхейс.

Как уточняет «Царьград», в Нидерландах возобновился судебный процесс по делу о катастрофе рейса МН17. Были опрошены не только эксперты из Аэрокосмического центра Нидерландов, Королевской военной академии Бельгии, но и российского предприятия «Алмаз-Антей».

Как писал NEWS.ru, прокуратура Нидерландов отказалась комментировать появление у журналистов аудиозаписей, имеющих, предположительно, отношение к делу о крушении малайзийского Boeing. О доступе к записям телефонных разговоров одного из фигурантов дела Сергея Дубинского рассказали 11 апреля журналисты голландской программы Nieuwsuur. Они уточнили, что тысячи записи были сделаны Службой безопасности Украины при перехвате разговоров.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли.