В прокуратуре Нидерландов отказались комментировать утечку по делу MH17

https://static.news.ru/photo/3c7b4716-9b26-11eb-b711-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/Global Look Press

Прокуратура Нидерландов отказалась комментировать появление у журналистов аудиозаписей, имеющих, предположительно, отношение к делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году.

У нас нет комментариев, — ответили в ведомстве на запрос ТАСС.

При этом в прокуратуре пояснили, что не могут объяснить, как материалы по делу оказались у журналистов.

О доступе к записям телефонных разговоров одного из фигурантов дела Сергея Дубинского рассказали 11 апреля журналисты голландской программы Nieuwsuur. Они уточнили, что тысячи записи были сделаны Службой безопасности Украины при перехвате разговоров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что один из подозреваемых по делу о крушении Boieng в Донбассе гражданин РФ Сергей Дубинский несколько часов после трагедии не знал о катастрофе, о чём свидетельствуют прослушанные телефонные разговоры фигуранта. Сторона обвинения считает Дубинского главой Главного разведывательного управления (ГРУ) самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР).