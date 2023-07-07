Компанию Mars заподозрили в финансировании ВСУ

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Прокуратура Подмосковья начала проверку американской компании Mars, специализирующейся на продуктах питания и кормах для животных, по подозрению в финансировании ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Кроме того, компанию проверят на предмет уплаты налогов.

В настоящее время прокуратура Подмосковья проводит проверку о противоправной деятельности ООО «Марс», в частности компанию проверяют на оказание финансовой поддержки Вооруженным силам Украины, а также на достоверность полученных доходов и их соответствия уплаченным в казну РФ налоговым отчислениям, — сказал собеседник агентства в правоохранительных органах.

С просьбой проверить деятельность компании в прокуратуру обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он заявил, что Mars зарабатывает в России миллиарды, спонсирует Украину и, вероятно, ВСУ, прикрываясь гуманитарными целями.

Ранее национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло в список «спонсоров войны» британскую компанию Unilever, которая не закрыла свой бизнес в России. Концерн является одни из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и бытовой химии. В него входят такие бренды, как Domestos, Lipton, Axe и Dove.