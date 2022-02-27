Компания Singapore Airlines приостановила рейсы из Сингапура в Москву

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Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines сообщила, что с 28 февраля приостанавливает полёты из Сингапура в Москву. Компания выполняла рейсы в российскую столицу три раза в неделю.

По техническим причинам начиная с 28 февраля приостанавливаются рейсы между Сингапуром и Москвой (SQ362 и SQ361), — говорится в сообщении.

Авиакомпания принесла извинения своим клиентам за доставленные неудобства и пообещала пассажирам полностью вернуть стоимость билетов.

Ранее глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан осудил российскую военную спецоперацию на Украине и заявил, что страна может ввести запрет на финансовые операции ряда российских банков в качестве санкций.

27 февраля стало известно, что ЕС запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над его территорией. Запрет касается как пассажирских рейсов, так и частных джетов.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Её целью глава государства назвал демилитаризацию Украины.