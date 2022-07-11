Названы сроки прибытия турбины для «Северного потока» в Россию «Коммерсант»: турбину для «Северного потока» начнут транспортировать в РФ после 14 июля

Фото: Rupert Oberhäuser/Global Look Press

Транспортировка отремонтированного газоперекачивающего агрегата немецкой Siemens Energy для «Северного потока» из Канады может начаться после 14 июля. Его доставка в Россию через Германию потребует до двух недель, пишет «Коммерсант». В Siemens Energy сообщили, что не могут подтвердить дату отправки оборудования.

Как утверждают источники, знакомые с ситуацией, агрегат будет отправлен по морю сначала в Германию, а затем уже в Россию, его транспортировка может занять около двух недель. Таким образом, техника может прибыть в Россию уже после окончания технических работ на «Северном потоке», которые пройдут до 21 июля. Еще несколько дней может уйти на установку агрегата, после чего прокачка газа по «Северному потоку» должна увеличиться минимум на 20%, то есть до 100 млн кубометров в сутки.

Ранее Министерство энергетики Украины призвало власти Канады не возвращать турбину Siemens для «Северного потока», которую Оттава задержала после ремонта. По мнению сотрудников министерства, решение об отправке турбины в Германию противоречит целостности санкций против России.

До этого в «Газпроме» сообщили, что компания не смогла своевременно получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты от компании Siemens, из-за чего поставки в газопровод «Северный поток» были ограничены.