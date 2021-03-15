Комитет ВОЗ рассмотрит 16 марта вопрос о безопасности вакцины AstraZeneca

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Из-за того, что несколько стран приостановили использование препарата для вакцинации от коронавируса компании AstraZeneca, ситуацию намерен рассмотреть консультативный комитет Всемирной организации здравоохранения. Мероприятие намечено на вторник, 16 марта. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Применение этой вакцины было приостановлено из-за того, что у привившихся начали образовываться тромбы, напомнил он на брифинге в Женеве.

Комитет ВОЗ по безопасности вакцин рассматривал имеющиеся данные в тесном контакте с Европейским агентством лекарственных средств, и он проведет встречу завтра 16 марта, — сказал Гебрейесус, слова которого приводит ТАСС.

Он также пояснил, что решение о приостановке применения британско-шведской вакцины AstraZeneca является «рутинной практикой», которая «показывает, что система надзора работает и имеется эффективный контроль».

Вакцинацию этим препаратом приостановили в понедельник в Италии. Решение принято из предосторожности «в соответствии с аналогичными решениями других европейских стран», сообщил в понедельник Минздрав. До этого от использования вакцины AstraZeneca временно отказались на территории Германии, на две недели приостановили в Нидерландах.

Препарат не используют Дания, Исландия, Румыния, Болгария, а также Таиланд. Ирландский национальный консультативный совет по иммунизации также рекомендовал приостановить использование в стране британско-шведской вакцины. От препарата отказались и во Франции.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что он заразился коронавирусом. Тестирование выявило инфицирование на 13-й день после того, как медик привился вакциной AstraZeneca Covishield, произведённой в Индии, сообщал NEWS.ru.