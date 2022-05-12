Комиссия СПЧ ООН расследует нарушения прав человека на Украине СПЧ ООН проголосовал за расследование предполагаемых нарушений РФ прав человека на Украине

Фото Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Совет по правам человека (СПЧ) ООН принял резолюцию о расследовании предполагаемых нарушений Россией прав человека на Украине, сообщил председатель совета Федерико Вильегас, передаёт «Интерфакс». Отмечается, что 33 страны-участницы СПЧ ООН проголосовали за расследование, 12 воздержались, Китай и Эритрея выступили против. РФ не состоит в совете.

При этом постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов подверг критике эту спецсессию СПЧ. Он назвал это «очередным политическим шабашем по демонизации России» со стороны Запада.

Установление истины уже давно перестало их интересовать, а преступления, совершаемые украинскими военными и националистами в отношении собственных граждан, старательно продолжают игнорироваться, — написал Гатилов.

Ранее Генассамблея ООН проголосовала за исключение России из Совета по правам человека при организации: за инициативу выступили 93 государства, против — 24, а воздержались от голосования ещё 53 страны. Впервые предложение о приостановке членства России в СПЧ ООН выдвинули США, обвинив Москву в «нарушении мирового порядка».

В результате РФ заявила о досрочном прекращении полномочий в СПЧ ООН.