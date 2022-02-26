Комиссар ООН заявил, что Украину покинули более 150 тысяч человек

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в своём Twitter сообщил, что на данный момент более 150 тысяч человек уже покинули Украину. Отмечается, что половина беженцев отправилась в Польшу, другая часть направилась в Венгрию, Молдавию, Румынию и ряд других стран.

Более 150 тысяч украинских беженцев в настоящее время пересекли границу соседних стран, половина из них в Польшу, а многие — в Венгрию, Молдавию, Румынию и другие страны, — написал он.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации был введён в Словакии с 12:00 (14:00 мск) 26 февраля. Это связано с наплывом беженцев с Украины. Режим позволит создать необходимые условия для принятия людей.

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что на 25 февраля из Донбасса в Россию прибыли 120 тысяч человек, передаёт РИА Новости. Турчак отметил, что пункты временного размещения были развёрнуты в 15 регионах. Он также добавил, что больше половины прибывших составляют дети.