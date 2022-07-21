Кадыров: командиры ВСУ до смерти забили своего же морпеха

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Морские пехотинцы 36-й бригады Вооружённых сил Украины записали обращение к президенту страны Владимиру Зеленскому и высшему военному руководству, в котором рассказали, что их командиры избили до смерти их товарища-морпеха, написал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, сопроводив информацию видеороликом. Он утверждает, что «боевой дух украинских военных падает не только от действий российских войск, но и от действий своих же офицеров».

Я говорил и предупреждал, что Зеленский воюет до последнего украинца. Какие ещё доказательства нужны? Вот вам живой факт, когда командиры ВСУ убивают бойцов сами же в своих казармах, — написал Кадыров.

На ролике украинские военнослужащие призывают провести расследование гибели своего товарища Романа Стебо, которого избили его же командиры. От полученных травм он скончался. Морские пехотинцы выражают свою скорбь и хотят справедливости.

Как заявил Кадыров, «морпехам уже не хочется кричать „Слава Украине“, потому что нет никакой у неё славы» с такими людьми во главе страны и армии.

Жена украинского президента Елена Зеленская накануне приехала в США и выступила в конгрессе: основной посыл её речи был в просьбе дать Украине больше оружия. В частности, она попросила системы противовоздушной обороны.