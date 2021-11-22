Команде болгарского президента пришлось оправдываться за слова о Крыме

Пресс-служба болгарского президента Румена Радева оправдалась за его слова о принадлежности Крыма. По словам представителей болгарского лидера, проблему не решить силовыми методами, поэтому Радев указал на необходимость более прагматичного подхода к решению вопроса. Об этом сообщило радио BNR.

В пресс-релизе также сказано , что глава государства неоднократно выражал озабоченность по поводу этой ситуации, которая приводит к напряженности в международных отношениях, особенно в Черноморском регионе.

Отмечается, что Румен Радев, который претендует на второй срок, призывал стороны принять адекватные меры по укреплению доверия и диалогу для уменьшения конфронтации.

Ранее читатели французской газеты Le Figaro призвали прекратить демонизировать Россию и её граждан. Такая реакция последовала на статью политолога Николя Бавере. утверждавшего, что «тень Москвы простёрлась на всю Европу».

Свои отзывы читатели оставили на сайте издания. При этом многие комментаторы отметили: предъявляя претензии России, никто не задумывается об отношениях Европы с США.