Колонию в Казахстане закрыли на карантин из-за коронавируса у осуждённой

https://static.news.ru/photo/c6569c8c-87c8-11ea-a8a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Карантин ввели в женской колонии в Алма-Атинской области Казахстана после того, как у одной из заключённых был выявлен COVID-19.

Женщина беременна, и ходе подготовки к родам она неоднократно обследовалась в ЦРБ Илийского района, которая впоследствии закрылась на карантин.

До выявления коронавируса осуждённая находилась в медчасти исправительного учреждения в режиме изоляции. Видимых симптомов заражения у неё не наблюдалось.

После того, как у женщины был обнаружен COVID-19, контактировавшие с ней осуждённые были переведены в инфекционный изолятор. Личный состав колонии переведён на казарменное положение без права выхода за её пределы, сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана.

Ранее NEWS.ru писал, что заключённые украинской колонии взбунтовались из-за осуждённого с коронавирусом. В камерах люди стали сооружать баррикады и оказывать сопротивление охране. Несколько человек нанесли себе телесные повреждения.