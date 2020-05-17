Количество жертв COVID-19 в мире превысило 311 тысяч человек

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По информации на 17 мая, в мире количество жертв коронавирусной инфекции в мире достигло 311 843 человека. В общей сложности с начала пандемии выявлено более 4 млн 637 тысяч случаев заражения, сообщает американский университет Джонса Хопкинса.

Отмечается, что за последние 24 часа количество инфицированных увеличилось на 94 520 человек. Выздоровели, как передаёт университет, после заражения коронавирусом 1,7 млн пациентов по всему миру.

Кроме того, свои данные опубликовал портал Worldometer, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями. По сведениям сайта, с начала пандемии на Земле насчитывается 4 млн 734 тыс. 378 пациентов, 313 459 смертей и более 1,8 млн случаев выздоровления.

Как ранее писал NEWS.ru, в Испании за сутки от коронавирусной инфекции умерли по меньшей мере 87 человек. Количество летальных случаев в стране впервые за два месяца опустилось ниже 100.