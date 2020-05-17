Количество жертв COVID-19 в мире превысило 311 тысяч человек

По информации на 17 мая, в мире количество жертв коронавирусной инфекции в мире достигло 311 843 человека. В общей сложности с начала пандемии выявлено более 4 млн 637 тысяч случаев заражения, сообщает американский университет Джонса Хопкинса.
Отмечается, что за последние 24 часа количество инфицированных увеличилось на 94 520 человек. Выздоровели, как
Кроме того, свои данные
Как ранее писал NEWS.ru, в Испании за сутки от коронавирусной инфекции умерли по меньшей мере 87 человек. Количество летальных случаев в стране впервые за два месяца опустилось ниже 100.
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