https://static.news.ru/photo/b20bde46-2edf-11ea-858c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Capt. Robyn Haake/Planetpix/Global Look Press

Возглавляемая Соединёнными Штатами коалиция по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) снижает интенсивность своих операций в Ираке после убийства командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

После гибели высокопоставленного генерала в Ираке наблюдается рост антиамериканских настроений. Из-за этого на иракских базах, где размещены военнослужащие США, усилены меры безопасности, передаёт агентство France-Press со ссылкой на представителя коалиции.

После того как стало известно о гибели высокопоставленного генерала, на улицы городов Ирана вышли разгневанные жители. Демонстрации проходят в Тебризе, Араке, Ширазе, Кермане и Тегеране. Манифестанты держат в руках портреты военачальника. Кроме того, они выкрикивают пожелание смерти Соединённым Штатам.

Ранее NEWS.ru писал, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.