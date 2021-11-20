Китай понизил уровень дипотношений с Литвой

Китай понизил дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах. Решение было принято в связи с открытием в балтийской республике представительства Тайваня. В Пекине рассматривают это как нарушение целостности Китая, передаёт МИД КНР.

Китай в связи с этим выражает резкое недовольство и решительный протест, китайская сторона приняла решение о понижении дипломатических отношений между двумя странами до уровня поверенного в делах, — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что литовские власти, выдав разрешение на открытие представительства Тайваня, нарушили свои политические обязательства, которые закреплены в коммюнике об установлении дипотношений между двумя странами. Это является не только подрывом суверенитета КНР, но и грубым вмешательством в её внутренние дела.

В китайском внешнеполитическом ведомстве добавили, что неоднократно призывали Вильнюс воздерживаться от нарушения своих обязательств. Однако литовские власти не обращают внимания на позицию Пекина и не считаются с общими интересами двусторонних отношений. Дипломаты призвали Литву «немедленно исправить свои ошибки».

Ранее Китай осудил заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, призвавшего поддержать полноценное участие Тайваня в деятельности ООН. В МИД КНР заявили, что подобная позиция посылает ошибочный сигнал сепаратистским силам, которые выступают за независимость острова.