КНДР предостерегла США от применения ядерного оружия Глава Минобороны КНДР пригрозил США масштабным кризисом в случае применения ядерного оружия

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны КНДР Кан Сун Нам во время выступления на праздничном параде заявил, что Вашингтон ждет масштабный кризис, если он применит ядерное оружие против Пхеньяна, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). По словам военачальника, США не останутся «целыми и невредимыми».

У империалистов США нет оснований оставаться целыми и невредимыми даже после применения к нам ядреного оружия. Если Соединенные Штаты Америки попытаются применить вооруженные силы против КНДР, то им придется перенести такой кризис, до которого они не могли додуматься и с которым они никогда не сталкивались, — заявил Кан Сун Нам.

Он добавил, что агрессивные намерения враждебных сил стали ясными. По его словам, США и их союзник в лице Южной Кореи пытаются при помощи ядерной консультативной группы развязать вооруженный конфликт. Министр отметил, что Вашингтон предпринимает попытки создать «агрессивный военный блок» с участием Сеула и Токио, который будет нацелен против самостоятельных стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Кан Сун Нам подчеркнул, что США «открыто притаскивают» в регион Корейского полуострова силы Североатлантического альянса. Такие действия, по его мнению, подвергают угрозе безопасности не только Северую Корею, но и соседние страны.

В середине июля постоянный представитель Северной Кореи при международной организации Ким Сон заявил, что Вашингтон пытается разместить ядерное оружие на Корейском полуострове.

В апреле 2023 года Вашингтон и Сеул приняли декларацию, согласно которой должна быть организована консультативная группа по проблемам ядерного планирования. Белый дом пообещал Сеулу использовать «всю силу Альянса» в случае удара со стороны КНДР.