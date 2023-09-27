Клинтон неуважительно обратилась к Путину из-за НАТО: что ответили в Кремле

Фото: Michael Brochstein/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хиллари Клинтон

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление экс-госсекретаря Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон о «вине» Владимира Путина в расширении НАТО, сказал, что Запад решительно отказывался обсуждать гарантии безопасности для Москвы. Что об этом нужно знать?

Что сказала Хиллари Клинтон про Путина 27 сентября

Бывший госсекретарь США, выступая в Госдепартаменте, обратилась к Владимиру Путину по имени, указав, что расширение НАТО является последствием российской политики.

«Очень жаль, Владимир. Ты сам навлек это на себя», — заявила Хиллари Клинтон.

Также она добавила, что Альянс никого не заставлял вступать в свои ряды, каждая из принятых в блок стран делала выбор самостоятельно.

«Мы всегда говорили, что людей не заставляют вступать в НАТО. Люди выбирают и хотят вступить в НАТО», — подчеркнула Клинтон.

Как отреагировали в Кремле на слова Клинтон

Дмитрий Песков пояснил, что Хиллари Клинтон известна своими попытками «ставить все с ног на голову и подменять понятия».

«Что касается последовательности действий президента Путина, то нужно напомнить госпоже Клинтон многочисленные волны расширения НАТО и приближение военной инфраструктуры Альянса к нашим границам, потом настойчивое предложение Путина западным странам обсудить эту ситуацию и выйти на подписание некоего документа [о гарантиях безопасности], проект которого был подготовлен российской стороной, и [напомнить] решительный отказ стран Запада что-либо обсуждать. И здесь совершенно ясно становится, что стало причиной СВО», — объяснил представитель Кремля.

Песков напомнил и о случае, который произошел в 2009 году, когда Клинтон находилась в должности госсекретаря Соединенных Штатов Америки. Тогда министру иностранных дел России Сергею Лаврову подарили кнопку, на которой вместо слова «перезагрузка» было написано «перегрузка».

«Понятно, что это была, наверное, непреднамеренная ошибка, хотя весьма говорящая сама по себе», — обратил внимание пресс-секретарь российского лидера.

Что говорил Владимир Путин о расширении НАТО

13 июля Владимир Путин заявил, что одна из причин начала специальной военной операции — возможное членство Украины в НАТО.

«Что касается членства Украины в НАТО, мы неоднократно говорили, это создает угрозы для безопасности России, очевидно. <...> И, собственно говоря, одна из причин специальной военной операции — это угроза вступления Украины в НАТО», — сказал президент России.

30 мая Путин напомнил, что в НАТО обманули Москву, когда обещали не расширяться на восток.

Всех обманули, чтобы усыпить бдительность, что хотят решить конфликт на Донбассе мирными средствами. <...> Ту территорию, которая называется Украиной, контролировали с самого начала (после развала СССР) фактически люди, руководимые Западом. Встали на путь борьбы не просто с Россией, а создали на этой территории анти-Россию. <...> Россия вынуждена была ответить, — заявил российский лидер.

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