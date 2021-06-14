Климкина озадачил «сигнал» Москвы перед встречей Байдена и Путина

https://static.news.ru/photo/a1fd08ec-cd74-11eb-91c5-96000091f725_660.jpg Павел Климкин Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что российский законопроект о репатриации граждан Белоруссии и Украины представляет «угрозу» для Киева. Он в Facebook назвал документ «последним сигналом» Кремля перед саммитом президентов США и России.

Последний сигнал России перед встречей Путина и Байдена — внесение в Госдуму закона о новой волне паспортизации. Теперь граждане Украины и Белоруссии смогут получать паспорта на основе самоидентификации, — говорится в его сообщении.

Климкин добавил, что принятие подобного закона якобы станет попыткой создать на Украине пятую колонну. Он считает, что она будет лояльна к Москве, а «в случае необходимости» призовёт Россию к своей защите.

По мнению бывшего министра, таким образом «создаётся угроза вмешательства» в дела Украины в любой момент. Россия якобы данным законопроектом готовит тест для украинской государственности.

Ранее стало известно, что обсуждение темы открытия авиасообщения между Крымом и Белоруссией якобы угрожает Киеву и Западу. Об этом написал в Facebook Павел Климкин. Он добавил, что следует готовиться к «последствиям» интеграции России и Белоруссии.