Климкина напугали переговоры Путина и Лукашенко по Крыму

https://static.news.ru/photo/df8e0b62-c32d-11eb-bdd7-96000091f725_660.jpg Павел Климкин Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что обсуждение темы открытия авиасообщения между Крымом и Белоруссией якобы угрожает Киеву и Западу. Об этом он написал в Facebook.

О проработке вопроса с Москвой об открытии транспортного сообщения с полуостровом ранее рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Обсуждение Лукашенко и Путиным авиарейсов из Белоруссии в оккупированный Крым неслучайно. Белорусский диктатор угрожает признанием Крыма, причём и нам, и Западу. Если он это сделает, он станет рабом Путина, — считает Климкин.

Он добавил, что следует готовиться к «последствиям» интеграции России и Белоруссии.

Ранее стало известно, что Павел Климкин обеспокоен новым термином, который президент России Владимир Путин впервые употребил на совещании с постоянными членами Совбеза. В своём Facebook Климкин написал, что высказывание российского лидера о превращении Украины в «анти-Россию» не стоит игнорировать.