Климкин заявил о «планах» РФ включить часть Украины в Союзное государство

Москва намерена разделить Украину, после чего одну её часть включить в Союзное государство России и Белоруссии. Об этом заявил в Facebook экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Совсем другое дело — Союзное государство России и Белоруссии. Цель Путина — разделить Украину и включить одну её часть в эту новую империю, а другую сделать буфером между собой и Западом, — предположил бывший министр.

Он также отреагировал на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, пообещавшего «вернуть Украину» после перехода её границ «без оружия». На это Климкин посоветовал Лукашенко оставить своё мнение «при себе».

Ранее стало известно, что подразделения армии США на Украине должны оставаться на постоянной основе, уверен экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин. Он отметил, что только американские батальоны в степях Украины защитят её от агрессии России.