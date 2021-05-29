«Батальон США в степи»: Климкин рассказал, что спасёт Украину от России

https://static.news.ru/photo/334772c8-c0fb-11eb-8c1a-96000091f725_660.jpg Фото: U.S. Army / facebook

Подразделения армии США на Украине должны оставаться на постоянной основе, уверен экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин. Он отметил, что только американские батальоны в степях Украины защитят её от агрессии России. Такое заявление он сделал в интервью «Радио Свобода» (ресурс, внесённый в России в список иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

Военная помощь, продвижение относительно безопасности соглашения с США, размещение американских подразделений, элементов инфраструктуры, — перечислил Климкин, что нужно Киеву от Вашингтона.

Он предлагает разместить военных США где-нибудь под Одессой «„под соусом“ тренировки, всё, как нужно». Это стало бы гарантией ненападения России на Украину, хотя бы пока та не вступит в НАТО, заявил Климкин.

Ранее экс-министр заявил, что отказ Белого дома вводить санкции против компании — оператора газопровода «Северный поток — 2» является для Киева «ударом под дых» от США. Климкин считает, что если данная тема всё-таки поднималась во время конфиденциальных разговоров, то непонятно, почему это скрыли от украинского общества.