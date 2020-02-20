https://static.news.ru/photo/c4edc016-b66b-11e9-8f9c-fa163e074e61_660.jpg Павел Климкин Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что сделка России и стран Запада представляет «реальную опасность». По его словам, из-за сделки появится соглашение «Ялта-2» и Москва сможет влиять на Украину.

С точки зрения возможности такой сделки — да, я считаю, опасность этого вполне реальна, — сказал Климкин в интервью Ukrlife.tv.

По мнению политика, это может не произойти, если Украина перестанет «ангажировать своих друзей».

Как ранее писал NEWS.ru, Климкин заявил, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) впала в «состояние клинической смерти». Так он прокомментировал решение европейских политиков вернуть Россию в эту организацию.