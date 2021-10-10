Климкин рассказал о способе победить Россию

Украина сможет одержать победу в случае войны с Россией только благодаря силе и жестокости США. Об этом бывший глава МИД страны Павел Климкин заявил изданию «Обозреватель». Он подчеркнул, что только Вашингтон способен помочь Киеву в борьбе с Москвой.

Сегодня нашей главной помощью являются Соединенные Штаты <...> . Мы можем полагаться только на силу и жесткость американцев, — сказал экс-министр.

Он выразил уверенность, что только президент США Джо Байден может поставить «красные линии» в вопросах глобальной политики российскому лидеру Владимиру Путину — ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни Европейская комиссия не способны на это, «как бы они ни работали».

В то же время Климкин отметил, что поддержка других западных партнёров тоже важна для Украины и её следует использовать.

Ранее экс-министр заявил, что Украина может оказаться под сильным давлением после парламентских выборов в России. При этом рассчитывать на помощь со стороны Евросоюза Киеву не придётся. По его словам, признание Европой выборов в России позволит Путину начать более последовательную и жёсткую волну дестабилизации Украины.