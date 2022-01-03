Климкин рассказал, как Украине победить в случае войны с Россией

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин рассказал в эфире телеканала «Украина 24», при каком условии Киев может победить Москву в случае войны. По его словам, для этого Украине следует «стать игроком».

Бывший министр иностранных дел отметил, что украинским властям нужно вместе с партнёрами «играть в свою игру», в частности, выполнять свои обещания.

Если Украина совершит тут ряд ошибок, то повышения ставок практически не избежать, — добавил Климкин.

Ранее стало известно, что в случае возникновения гипотетического военного конфликта между РФ и Украиной российские танки войдут в Киев менее чем через сутки. Такие сроки взятия украинской столицы назвали авторы издания American Thinker. В журнале отмечают, что для России начало такого конфликта не сопряжено с какими-либо крупными рисками.

Между тем депутат Верховной рады Олег Волошин считает, что Россия разгромит Украину менее чем за десять минут. По его словам, этого времени Москве хватит на уничтожение ключевых пунктов управления государством.