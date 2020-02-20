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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что сделка России и стран Запада представляет «реальную опасность». По его словам, из-за сделки появится соглашение «Ялта-2» и Москва сможет влиять на Украину.

С точки зрения возможности такой сделки — да, я считаю, опасность этого вполне реальна, — сказал Климкин в интервью Ukrlife.tv. По мнению политика, это может не произойти, если Украина перестанет...