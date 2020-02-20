Киев по всем показателям является «классическим городом третьего мира», заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
По мнению экс-дипломата, Незалежная по многим параметрам хуже, чем другие развивающиеся государства.
Мы — страна третьего мира сейчас, — сказал Климкин в эфире интернет-канала UkrLife.
Экс-глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Украине следует перезагрузиться в «новую реальность».
Ранее бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что «европейская» Украина напоминает хозяйство коррумпированных стран третьего мира. Он отметил, что испытывает чувство стыда, добавив, что подобную украинской инфраструктуру видел в Нигерии, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен