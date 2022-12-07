Кличко заявил о возможном сценарии «апокалипсиса» для Киева зимой

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице этой зимой может наступить «апокалипсис» в случае, если удары по инфраструктуре продолжатся, передает Reuters. Глава города предупредил, что жители Киева могут остаться без электричества, воды и тепла. Он добавил, что люди в этой ситуации не смогут жить в своих домах.

Может случиться апокалипсис, как в голливудских фильмах, когда невозможно жить в домах из-за низкой температуры, — сказал Кличко.

По его словам, на данный момент горожанам нет необходимости эвакуироваться, мэр при этом подчеркнул, что киевляне должны быть готовы к такому сценарию. Кличко отметил, что власти города «борются и делают все возможное, чтобы этого не произошло».

Ранее Newsweek со ссылкой на данные НКО Mercy Corp сообщало, что энергетическая инфраструктура Украины может перестать работать уже к католическому Рождеству. По данным издания, в перспективе отключения электричества в стране могут длиться уже не часами и днями, а целыми неделями. В НКО также отметили, что в подобной ситуации многие города Украины окажутся непригодными для жизни по причине низких температур, это может продолжаться порядка четырех месяцев.