https://static.news.ru/photo/5dacb1cc-c378-11e9-ab3a-fa163e074e61_660.jpg Виталий Кличко Фото: kiev.klichko.org

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не заинтересован в должности столичного градоначальника.

По его словам, он находит удовольствие в реализации проектов, меняющих жизнь в Киеве к лучшему. Однако руководящие должности его не интересуют. Об этом Кличко рассказал в эфире телеканала « 112 Украина ».

Я откровенно хочу сказать, мне это кресло не нужно. Мне не нужны должности. Я нахожусь и получаю большое удовольствие от реализации проектов, от изменений, которые происходят в городе Киеве, — поделился мэр Киева.

Кроме того, градоначальник считает неправильным сокращать полномочия и не выполнять обязанности, взятые перед жителями города.

Ранее News.ru писал, что вопрос об отставке Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации рассмотрит новый состав кабинета министров Украины. Об этом сообщили в аппарате президента Владимира Зеленского.