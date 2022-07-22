Кива: Зеленскому не выгодно подписывать договор по зерну в Стамбуле

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива заявил в своём Telegram-канале, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и его приближенным не выгодно подписание в Стамбуле договора «по зерновому вопросу». Политик пояснил, что в настоящее время налажена контрабанда пшеницы Дунаю из Ренийского порта. Он назвал призывы Киеве и Запада по открытию портов «шоу лицедея и его западных кураторов».

Будут они резать курицу несущую золотые яйца... Все истерия и обвинения в создании Россией мирового голода — очередное шоу лицедея и его западных кураторов! — написал Кива.

Он добавил, что все действия президента Украины по этому вопросу осуществляются с поддержкой и одобрением Запада.

Депутат Верховной рады, член украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров ранее заявил, что экспорт зерна Украина намерена осуществлять через три морских порта: Одесса, Южный и Черноморск. Он назвал это временной мерой, в будущем киевские власти намерены расширить этот список. Украина уже разработала безопасные морские пути, по которым будут везти зерно.

Безопасность всех маршрутов и поставок будет отслеживать мониторинговая группа ООН. Она разместится в Стамбуле и будет следить, чтобы под видом зерна не ввозилось и не вывозилось оружие. Но российских судов в акватории Украины не будет даже под эгидой ООН, заявил депутат.