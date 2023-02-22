«Китаю нужна слабая Россия»: востоковед про визит Ван И в Москву Востоковед Котков: мирные предложения КНР нацелены на усиление Китая

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Ван И и Владимир Путин

Мирные предложения Пекина скорее всего будут нацелены не на усиление веса КНР на мировой арене, заявил NEWS.ru руководитель санкт-петербургского Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков, комментируя визит члена Политбюро ЦК КПК Ван И в Москву. По его словам, в КНР совершенно цинично и эгоистично рассматривают Россию всего лишь как ресурс для собственного противостояния Америке, а после начала СВО Россия еще глубже вошла в зависимость от Китая.

Китаю нужна слабая Россия, но слабая до определенных пределов — чтобы сохранять значимость как инструмента борьбы с США. Поэтому не надо наивно ожидать, что Ван И и китайское руководство в целом болеют за страдания украинского народа или за победу России. Их мирные предложения на сто процентов могут быть нацелены на усиление веса КНР на мировой арене, — заявил Котков.

Ранее Политолог Иван Мезюхо заявил, что отношения между Китаем и Россией нельзя назвать братскими, однако странам удалось выстроить партнерские отношения, основанные на взаимовыгодном сотрудничестве. По его словам, у Москвы и Пекина происходит сближение интересов по ряду вопросов. При этом эксперт отметил важность личных договоренностей между президентом Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.