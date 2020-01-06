https://static.news.ru/photo/7ede8a98-32a7-11ea-b009-fa163e074e61_660.jpg Фото: Berti HANNA/Global Look Press

В Республике Корея зафиксирован первый случай заболевания пневмонией, который был вызван новым видом коронавируса.

В среду, 8 января, была госпитализирована 36-летняя китаянка, которая ранее прибыла в Южную Корею. С 13 по 17 декабря 2019 года она была в китайском городе Ухань.

В настоящее время женщина изолирована, за ней наблюдают врачи.

Как ранее писал NEWS.ru, эпидемиологи выяснили, что стало причиной вспышки пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй в Центральном Китае. Возбудителем пневмонии стал новый вид коронавируса.