В Республике Корея зафиксирован первый случай заболевания пневмонией, который был вызван новым видом коронавируса.
В среду, 8 января, была госпитализирована 36-летняя китаянка, которая ранее прибыла в Южную Корею. С 13 по 17 декабря 2019 года она была в китайском городе Ухань.
В настоящее время женщина изолирована, за ней наблюдают врачи.
Как ранее писал NEWS.ru, эпидемиологи выяснили, что стало причиной вспышки пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй в Центральном Китае. Возбудителем пневмонии стал новый вид коронавируса.
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