Китайский разработчик ядерного оружия закупал комплектующие из США WSJ: разработчик ядерного оружия из КНР закупал чипы из США в обход санкций

Фото: Li Xin/XinHua/Global Look Press

Ведущий китайский институт, проводящий исследования в сфере ядерного оружия, в течение последний двух лет активно закупал компьютерные чипы из США. Это происходило в обход многолетних экспортных ограничений. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal.

Издание изучило документы Китайской академии инженерной физики - единственной организации в стране, которая отвечает за разработку и производство ядерного оружия. Это учреждение с 1997 года находится в черном списке США. При этом. согласно документам, академия с 2020 года приобретала полупроводники, произведенными американскими компаниями Intel Corp. и Nvidia Corp.

Чипы закупались у китайских реселлеров. Часть из них приобреталась в качестве кjмпонентов для вычислительных систем, часть купила лаборатория института, занимающаяся вычислительной гидродинамией и в ходе работы моделирующая, в том числе, ядерные взрывы.

Согласно анализу, среди научных работ, выпущенных академией за последнее десятилетие, по меньшей мере 34 статьи касались исследований, проведенных с использованием американских чипов. По оценке экспертов-ядерщиков, выводы не менее чем семи работ могут быть полезны для поддержания ядерного арсенала.

В Китайской академии инженерной физики на запрос FT отвечать не стали.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что страна может разработать собственное тактическое ядерное оружие или разместить партнерское на своей территории в случае ухудшения обстановки на Корейском полуострове из-за ядерной программы КНДР. Наиболее реалистичным вариантом политик назвал сотрудничество в сфере безопасности с США.