Китайские врачи ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса

https://static.news.ru/photo/10d97e72-74ba-11ea-b80f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fei Maohua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китайское издание Хуаньцю шибао со ссылкой на Комитет по делам здравоохранения города Ухань рассказало, как быть с бессимптомными носителями коронавируса и какие меры предосторожности нужно предпринимать.

Коронавирусная инфекция нового типа зародилась в провинции Хубэй, в городе Ухань. Его жители начали заболевать неизвестной формой пневмонии в конце 2019 года. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Вскоре появились тесты на наличие COVID-19 в организме.

В ходе наблюдения за инфицированными стало понятно, что болезнь может протекать по-разному. Обычно она проявляется в виде повышенной температуры и кашля и перерастает в ряде случаев в пневмонию. В тяжёлой форме коронавирусная инфекция протекает преимущественно у пожилых людей. У молодых, особенно детей, болезнь может протекать практически незаметно.

В статье отмечается, что в большинстве случаев бессимптомные носители заболевания излечивались самостоятельно, лишь иногда COVID-19 давал знать о себе и те обращались к врачу.

Так или иначе, люди с коронавирусом, пусть даже и без симптомов, должны находиться на карантине в течение 14 дней, а затем им нужно сдать два теста. В публикации отмечается, что бессимптомные носители также могут быть источниками инфекции, кроме того, есть риск передачи вируса другому человеку. Всемирная организация здравоохранения при этом считает, что коронавирус передаётся в основном людьми с проявившимися симптомами болезни.

По данным на 2 апреля в мире уже насчитывается более 938 тысяч человек, инфицированных коронавирусом, скончались 47 273 человек, поправились более 190 тысяч. Лидером по числу заражений стали США. Там выявлено 219 722 случая COVID-19.

В Европе по числу заболевших продолжает лидировать Италия, там зафиксировано 13,155 тыс. жертв и 110 574 заболевших. На втором месте — Испания, где подтверждено 104 118 случаев заболевания и скончались более 9 тыс. человек.

В России зарегистрировано 3 548 случаев коронавируса в 76 регионах. Болезнь унесла жизни 30 человек, выздоровели 235 пациентов, писал NEWS.ru.