Китайские власти выдвинули новую версию попадания COVID-19 в Ухань

Специалисты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выдвинули версию о том, что коронавирус мог попасть в Ухань на упаковках с замороженными продуктами. Об этом пишет китайская газета Global Times.

Эксперты предложили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проверить сотрудников компаний по перевозке замороженных продуктов, которые возили товары в Ухань в декабре 2019 года.

После того как Китай сдержал раннюю вспышку в апреле 2020 года, летом наблюдались эпизодические вспышки в Пекине и Даляне. Таким образом, мы провели эпидемиологические исследования <...> и подтвердили, что вирус был завезён из других стран или регионов через транспортировку в холодной цепи, — объяснила представитель CDC Ма Хуэйлай.

Аналогичное предположение делали и эксперты ВОЗ после посещения Ухани. Однако эта версия не была приоритетной. Они считают, что вирус передался человеку от летучих мышей через другое животное. Такова основная версия. Утечка из лаборатории крайне маловероятна.

Тогда эксперты не определили роль рынка морепродуктов в Ухани в распространении коронавирусной инфекции. В отчёте указано, что первые случаи заражения действительно были связаны с рынком морепродуктов в Ухани, но было выявлено такое же количество случаев, которые были зафиксированы на других рынках, а ряд случаев вообще не были с ними связаны.