Китайские эксперты призвали Европу и США сменить курс на сдерживание России

Европейская экономика значительно пострадает от конфликта России и Украины, поэтому во избежание дальнейшего обострения напряжённости европейским странам пора учесть разумные опасения России в области безопасности, сообщается в статье государственного китайского издания Global Times. Для этого Европе следовало бы попросить Вашингтон пересмотреть курс на сдерживание РФ.

Авторы статьи отмечают , что развитие ситуации на Украине будет иметь далеко идущие последствия в Европе и сорвёт восстановление её экономики после пандемии. А жёсткие санкции США и их союзников вызовут потрясения в цепочках поставок, включая поставки энергоносителей. На этом фоне США окажутся единственной стороной, которая выиграет от ситуации, помешав запуску газопровода «Северный поток — 2» и получив ещё большую долю рынка для своего газа.

Чтобы избежать дальнейшего обострения напряжённости, европейским странам пора учесть разумные и законные опасения России в области безопасности и попросить Вашингтон сменить курс, — подчёркивают авторы.

Ранее обозреватель Центрального телевидения Китая Сун Синь заявил, что затяжная война на Украине может привести к бешеной инфляции в ЕС, притоку беженцев, росту цен на энергоносители и увеличению оборонного бюджета, к чему Евросоюз явно не готов. Давление же на Москву не возымеет должного эффекта, поскольку санкции никогда не были способны побудить Россию изменить геополитическую стратегию. Поэтому власти Евросоюза должны задействовать все возможные каналы для предотвращения эскалации, которая теоретически может привести к ядерному конфликту.