Китайские эксперты призвали Европу и США сменить курс на сдерживание РоссииGlobal Times призвала Европу и США сменить курс на сдерживание России
Европейская экономика значительно пострадает от конфликта России и Украины, поэтому во избежание дальнейшего обострения напряжённости европейским странам пора учесть разумные опасения России в области безопасности, сообщается в статье государственного китайского издания Global Times. Для этого Европе следовало бы попросить Вашингтон пересмотреть курс на сдерживание РФ.
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Чтобы избежать дальнейшего обострения напряжённости, европейским странам пора учесть разумные и законные опасения России в области безопасности и попросить Вашингтон сменить курс, — подчёркивают авторы.
Ранее обозреватель Центрального телевидения Китая Сун Синь заявил, что затяжная война на Украине может привести к бешеной инфляции в ЕС, притоку беженцев, росту цен на энергоносители и увеличению оборонного бюджета, к чему Евросоюз явно не готов. Давление же на Москву не возымеет должного эффекта, поскольку санкции никогда не были способны побудить Россию изменить геополитическую стратегию. Поэтому власти Евросоюза должны задействовать все возможные каналы для предотвращения эскалации, которая теоретически может привести к ядерному конфликту.