Китайцы «потеряли дар речи» после слов Макрона о глазах Путина Читатели «Гуаньча» пришли в недоумение от слов Макрона об обиде в глазах Путина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Слова Эммануэля Макрона о глазах Владимира Путина, в которых президент Франции увидел «обиду на Запад», заставили читателей китайской газеты «Гуаньча» «потерять дар речи». Они пришли к выводу, что у российского лидера особенные глаза. Китайцы вспомнили, что в 2001 году экс-президент США Джордж Буш сказал, что заглянул через глаза Путина «в душу» российского лидера.

У Путина какие-то особенные глаза, бывший президент США Буш посмотрел в них и заглянул в душу к российскому президенту, а Макрон увидел неприязнь к Вашингтону, — написал один из пользователей.

Макрон в интервью CBS заявил, что на встрече с Путиным в Москве 7 февраля 2022 года увидел в глазах российского президента «обиду на Запад, особенно на США и Евросоюз». Он предположил, что это связано с представлением Путина о том, что Запад «стремится уничтожить Россию». Однако это никогда не было точкой зрения французов, подчеркнул Макрон.

Да уж, после таких заявлений можно потерять дар речи, — высказался другой читатель «Гуаньча».

Макрон 1 декабря сообщил, что планирует переговорить с Путиным по телефону «в ближайшие дни», после того как встретится с президентом США Джо Байденом. В Кремле заявили, что в графике Путина не запланировано контактов с французским коллегой.