Планы президента США Дональда Трампа по покупке Гренландии спровоцировали всплеск интереса к острову. Но как выяснилось, глава Белого дома опоздал: Китай уже не первый год осваивает полезные ископаемые Гренландии, инвестирует в её инфраструктурные проекты и налаживает связи с местными властями. Экспансия китайского капитала поддерживается местными жителями, отчаянно ищущими способ вытащить свою родину из нищеты.

Население Гренландии, заморского владения Дании с широкой автономией, составляет чуть больше 56 тыс. человек, большая часть из них принадлежит к местным коренным народам. Веками в их образе жизни мало что менялось: экономика острова была построена на рыбной ловле, а ежегодной субсидии от датского правительства хватало только на поддержание статуса кво. Корреспондент BBC, побывавший в Гренландии в прошлом году, сообщал, что некоторые жители столицы Нуука каждый день собираются на центральной улице, чтобы продать что-то из своих вещей и поделок и таким образом свести концы с концами.

Всё изменилось с глобальным потеплением, которое растопило часть ледяного щита Гренландии и открыло ранее неизведанные возможности для добычи полезных ископаемых и морской торговли. Пока США и Дания выражали повышенный интерес к арктическому острову, китайские фирмы не тратили время зря и обсуждали с гренландскими властями конкретные проекты.

Сегодня, по данным Датского института международных исследований, существует как минимум пять экономических инициатив Пекина в Гренландии, одна из которых недавно была заморожена. В 2009 году китайская компания Jiangxi Zhongrun получила первый патент на добычу меди в Гренландии. В 2015 году гонконгская фирма General Nice установила контроль над проектом добычи железной руды в Исуа на юго-западе острова. Ещё один проект в районе фьорда Ситронен госкомпания China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction разрабатывает совместно с австралийской Ironbark.

After a few days of screeching from those paralyzed by Trump Derangement Syndrome, the Danish royal family is chiming in with comments indicating they may be moved by the art of the deal. #GreenlandPurchase #IWfp https://t.co/GmJnaPkQCm — IWV (@IWV) August 26, 2019

Одним из самых перспективных месторождений в Гренландии называют Кванефьельд — оно хранит запасы урана и редкоземельных металлов, которые используются в изготовлении электроники. В этой области конкуренция между США и Китаем особенно сильна, а так как в мире производится всё больше смартфонов, телевизоров и компьютеров, потребность в редкоземельных металлах будет только возрастать. В это месторождение собирается инвестировать австралийская фирма Greenland Minerals. Её самый крупный акционер — китайская компания Shenghe (12,5% акций). Как сообщал Forbes, Greenland Minerals пригласила китайских инвесторов, потому что не смогла найти таковых в Европе и Северной Америке.

Кванефьельд — один из самых значимых проектов по разработке редкоземельных металлов в мире с большим прогнозируемым объёмом добычи неодима, празеодима, диспрозия и тербия, — сказано в одном их последних отчётов Greenland Minerals.

Участие китайских инвесторов в пятом проекте — строительстве аэропортов в Нууке, Иллулисате и Какортоке — было приостановлено по решению датского правительства. Копенгаген обеспокоился чрезмерным присутствием Поднебесной в своей заполярной вотчине и согласился профинансировать воздушные гавани самостоятельно.

Как пишет The Diplomat, гонконгцы из General Nice также пытались выкупить американский заброшенный военно-морской комплекс в Гронедале, но сделку снова заблокировало датское правительство. Согласно обнародованным в 2017 году документам, чиновники в Копенгагене побоялись обидеть продажей Соединённые Штаты, которые когда-то строили эту базу и всё ещё держат в Гренландии военный комплекс Туле.

Министерство земельных ресурсов Китая активно участвует в продвижении общих интересов, принимая гренландские делегации в Китае и посылая китайские делегации в Гренландию, — сообщает Датский институт международных исследований. — Другими представителями Китая на острове, фигурирующими в СМИ, являются китайские банки, в частности ExIm Bank и China Development Bank.

В 2017 году на конференции в Рейкьявике китайцы презентовали планы по строительству научно-исследовательской лаборатории в Гренландии. Пекин также закупил несколько ледоколов и активно исследует торговые возможности Северного морского пути.

Главное препятствие на пути китайской экспансии в Гренландию — это противодействие датского правительства, хотя власти самого острова горячо приветствуют всех, кто готов вкладываться в развитие их родины. Если бы эта территория была независимой, работать с ней было бы гораздо легче, поэтому некоторые китайские аналитики осторожно высказываются на тему суверенитета Гренландии. Однако официальной позицией Пекина такая точка зрения никогда не станет, так как он сам вынужден бороться с сепаратистскими настроениями в Синьцзяне, Тибете и Гонконге.