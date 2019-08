Население Гренландии, заморского владения Дании с широкой автономией, составляет чуть больше 56 тыс. человек, большая часть из них принадлежит к местным коренным народам. Веками в их образе жизни мало что менялось: экономика острова была построена на рыбной ловле, а ежегодной субсидии от датского правительства хватало только на поддержание статуса кво. Корреспондент BBC, побывавший в Гренландии в прошлом году, сообщал, что некоторые жители столицы Нуука каждый день собираются на центральной улице, чтобы продать что-то из своих вещей и поделок и таким образом свести концы с концами.

Всё изменилось с глобальным потеплением, которое растопило часть ледяного щита Гренландии и открыло ранее неизведанные возможности для добычи полезных ископаемых и морской торговли. Пока США и Дания выражали повышенный интерес к арктическому острову, китайские фирмы не тратили время зря и обсуждали с гренландскими властями конкретные проекты.

Сегодня, по данным Датского института международных исследований, существует как минимум пять экономических инициатив Пекина в Гренландии, одна из которых недавно была заморожена. В 2009 году китайская компания Jiangxi Zhongrun получила первый патент на добычу меди в Гренландии. В 2015 году гонконгская фирма General Nice установила контроль над проектом добычи железной руды в Исуа на юго-западе острова. Ещё один проект в районе фьорда Ситронен госкомпания China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction разрабатывает совместно с австралийской Ironbark.