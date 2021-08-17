Китай заявил о готовности помогать Афганистану даже при режиме талибов

В МИД Китая рассказали о намерении помогать Афганистану и после установления контроля движением «Талибан» (запрещено в РФ) над страной. Как сообщает ТАСС, об этом на брифинге заявил официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь.

Мы окажем этой стране всю возможную помощь для стимулирования ее социально-экономического развития, — сказал он.

По словам Лицзяня, Китай также готов к установлению новых дипломатических отношений с властью, которая была установлена талибами в Афганистане, но только после формирования «толерантного и открытого правительства» и стабилизации ситуации в стране.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Теперь они контролируют всю территорию Афганистана. Президент страны Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из страны в Оман.

Ранее стало известно о планах талибов использовать территорию Афганистана в качестве безопасного убежища и создать там «колыбель джихада».