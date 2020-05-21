Китай выразил протест на высказывания Помпео о правах человека в Гонконге

https://static.news.ru/photo/e64868ea-000a-11ea-8fe3-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Китайские власти выразили недовольство и протест на высказывания госсекретаря США Майкла Помпео о защите прав человека в Гонконге. МИД КНР в связи с этим распространил заявление в специальном административном районе.

В документе говорится, что американские политики без каких-либо доводов усиливают давление, «оправдывая действия радикально настроенных лиц», которые выступают против Китая.

Мы выражаем решительный протест в связи с очередными обвинениями, которые предъявляют центральному правительству Китая и гонконгской администрации такие политики, как Помпео и Марк Рубио, — приводит выдержку из заявления ТАСС.

МИД настаивает на том, что любые законодательные акты, которые приняты в США и касаются «прав человека и демократии» в Гонконге, следует считать откровенным вмешательством во внутренние дела КНР. Китайское правительство, говорится в документе, будет твёрдо отстаивать «национальный суверенитет, безопасность и интересы развития» страны.

Китай категорически против вмешательства внешних политических сил под каким бы то ни было предлогом, — отмечается в заявлении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что вклад Китая в борьбу с пандемией коронавируса ничтожен, если сравнить его «с ценой, которую из-за них заплатил мир». Госсекретарь отметил, что Китай должен направить не менее $9 трлн на борьбу с пандемией.