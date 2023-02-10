Китай призвал США объяснить взрывы на «Северных потоках»

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Авария на «Северных потоках»

Американские власти должны понести ответственность, если взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были делом их рук, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. По ее словам, которые приводит ТАСС, в случае подтверждения вины США должны представить миру «ответственные разъяснения» по этому поводу, поскольку взрывы на газопроводах оказали крайне негативное влияние на глобальную экологию и мировой энергетический рынок.

Если расследование подтверждает реальные факты, с этим нельзя так смириться. За подобные действия необходимо понести ответственность, — подчеркнула представитель Китая.

Ранее лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал материал, из которого следовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Согласно представленным данным, американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под газопроводами взрывчатку, а спустя три месяца ее активировали представители Норвегии. Как утверждает Херш, президент США Джо Байден разрешил проведение операции после девяти месяцев обсуждений с командой национальной безопасности. В США заявили о непричастности к инциденту.